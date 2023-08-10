Bu yazımızı okuyorsanız, muhtemeleneviniz için bir deri koltuk satın almayı düşünüyorsunuz veya halihazırda evinizde olan deri koltuğun temizlik vaktinin geldiğini düşünüyorsunuz. Deri kanepe, berjer veya koltuğun mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmasını istemeniz kadar doğal bir durum yok. Deri mobilya, normal kumaş veya polyester döşemeden çok farklıdır ve başka bakım ve temizlik yöntemleri gerektirir. Uygun olmayan deri bakımı lekelere, aşınmaya ve harap bir döşeme parçasına neden olabilir. Bu deri koltuk bakımı tüyolarımızla siz de yeni ya da eski tüm deri mobilyalarınızı en uygun şekilde temizleyebilir ve ömürlerini uzatabilirsiniz.

Deri Koltuk Bakımı Neden Önemli?

Gerçek deri, hayvan derisinden yapılır ve çoğu durumda kürlenmiş ve bitmiş olsa da, bu hala deri olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Deri koltuğunuzun kurumasına izin verirseniz en sonunda renginin solmasına, lekelenmesine, çatlamasına veya soyulmasına neden olabilirsiniz. Bakımı doğru yapılmayan deri mobilyalar, bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılsa bile uzun süre dayanmayacaktır. Satın almadan önce bir deri koltuk için gerekli deri koltukların bakımı tüyolarını dikkate almanız çok önemlidir. Bir deri kanepe veya sandalye satın alıp deriyi temiz tutmamak ve korumamak gereksiz bir para israfıdır ve ayrıca kanepeyi kullanarak geçirebileceğiniz değerli zamanı da boşa harcamanıza sebep olur. Deri mobilyalarınızda uzun yıllar kullanım hakkı kalması için evde deri koltuk bakımı nasıl yapılır, bilmeniz elzemdir.

Deri Koltuk Bakımı Nasıl Yapılır?

Deri, bakım yapılırsa zamanla daha iyi hale gelecek dayanıklı bir malzemedir. Bununla birlikte, düzenli bir temizlik rutini olmadan o çok sevdiğiniz deri koltuğunuz kısa sürede hemen yıpranmış görünmeye başlayabilir. Deri koltuklarınızın bakımı için haftada en az bir kez biraz zaman ayırmalısınız, ancak kanepeniz çok kullanılıyorsa bunu haftada iki kez yapmanız dahi gerekebilir. İşlemden geçirildiğinde derinin renginde büyük olasılıkla hafif bir değişiklik olacağından kanepenizin veya koltuğunuzun her bir parçasını temizlediğinizden emin olun. Bu şekilde uyumsuz döşemeye sahip koltuklara sahip olmaktan kaçınırsınız. Deri koltuk bakımı nasıl yapılır, adım adım öğrenelim:

1. Yumuşak bir bezle döşemenizin üzerinden geçerek yüzeyde birikmiş olabilecek kiri veya tozu temizleyin. Koltuğunuzun köşelerine ve çatlaklarına girmek için yumuşak bir fırça ataşmanı olan bir elektrikli süpürge kullanın.

2. Ardından koltuğunuzun döşemesini silmek için nemli bir bez kullanın. Musluk suyundaki klor zamanla derinin cilasına zarar verebileceğinden mümkünse saf içme suyu kullanmak en iyisidir. Bunu ilk kez yapmadan önce, koltuğun görünmeyen bir bölümünde malzemenizin suya nasıl girdiğini test edin. Deriler büyük miktarlarda sıvıyı pek sevmediğinden koltuğu gereğinden fazla ıslatmamaya özen gösterin.

3. En az iki ila dört haftada bir, kanepenizin döşemesini temizlemek ve bakımını yapmak için özel bir deri koltuk temizleme ürünü kullanmalısınız. Koltuğunuza zarar verebilecek kimyasallar içerebileceğinden süpermarketteki çok amaçlı mendilleri ve spreyleri kullanmaktan kaçının. Bunun yerine deri üzerinde çalıştığı kanıtlanmış ve test edilmiş yumuşak bir temizleyici kullanın. Deri bakım kitlerinde de bulunan ve anilin, yarı anilin ve pigmentli dahil tüm derilerde güvenle kullanılabilen özel deri temizleme karışımlarını araştırarak satın alın. Eğer koltuğunuzda çatlaklar varsa çatlamış deri koltuk bakımı için özel olarak üretilen temizleyiciler de tercih edebilirsiniz.

4. Koltuğunuzu doğal kurumaya bırakın ve bitene kadar üzerinde oturmaktan kaçının. Bu şekilde malzeme, koltuğunuzun kıvrımları etrafında kırışmadan şekillenecektir. Evinizde iyi bir hava akışı oluşturmak için birkaç kapı ve pencere açarak bu süreci hızlandırabilirsiniz. Renkli giysilerdeki boyanın deri/kumaş üzerine geçebileceğini ve genellikle beyaz, krem ve fildişi gibi açık deri/kumaş renklerinde daha belirgin olacağını unutmayın.

Deri Koltukların Ömrü Nasıl Uzatılır?

Deri döşemenizi temizledikten sonra bir sonraki adım herhangi bir hasarı önlemek için deri koruyucu kullanmaktır. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli deri koruma ürünleri var ve mobilyalarınız için hangisinin en iyi olduğunu araştırmanız gerekir. Deri koruyucunuzu mikrofiber bir beze uygulayın ve ardından nazikçe deriye uygulayın ve fazla kalan deri koruyucuyu çıkarın. Fazla deri koruyucuyu çıkarmak için deriyi kuru bir bezle silin; bu işlemlerin ardından deriniz temizlenecek ve korunacaktır. Deri koltuğunuzu yumuşatmak, saç ve vücut yağlarını emmesinin yanı sıra derinin cilasına zarar verebilecek her türlü kirden korunmasına yardımcı olacaktır. Eklenen koruyucu katmanlar, derinin nemli kalması için zemin oluşturur ve deri koltuğunuzun mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmasını sağlar.