Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde ülke genelinde “Zekat İyilik Buluşmaları” gerçekleştiriliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, il müftülükleri ile TDV şubeleri ev sahipliğinde düzenlenen Zekat İyilik Buluşmaları’na ilişkin bilgi verdi.

İslam’ın 5 şartından biri olan zekat ibadetiyle zengin ile yoksul arasında gönül köprülerinin kurulduğunu ifade eden Turan, zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek, zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla illerde “Zekat İyilik Buluşmaları” toplantıları gerçekleştirildiğini kaydetti.

ZEKAT İYİLİK BULUŞMALARI GENİŞ KATILIMLA SÜRÜYOR

Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen Zekat İyilik Buluşmaları’nın din görevlileri, görevli personel, iş insanları, hayırseverler ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Turan, söz konusu buluşmalar ile mali bir ibadet olan zekat ibadetinin daha bilinçli ve içten yapılmasına, zekat verebilecek durumda olan hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik köprülerinin kurularak dayanışma ve kaynaşma ruhunun canlı tutulmasına vesile olmayı amaçladıklarını belirtti.