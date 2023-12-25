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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yozgat ve Bayburt Havalimanı'nı 2025 yılı içinde açacağız” dedi.

“YOZGAT VE BAYBURT HAVALİMANI'NI 2025 YILI İÇİNDE AÇACAĞIZ”

Erdoğan, “Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği havalimanını önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Altyapı çalışmaları biten Yozgat ve Bayburt Havalimanı'nı 2025 yılı içinde açacağız. Trabzon yeni havalimanı proje çalışmaları devam ediyor. Esenboğa'ya devletin kasasından 1 kuruş harcamadan 300 milyon euroluk yatırım yapıyoruz. Bunlar tamamlandığında kapasite yıllık 30 milyon yolcuya yükselecek ve havalimanımız 3. pistine kavuşacaktır. Hatay Havalimanı sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi de kısa süre önce gerçekleştirdik. Yapım çalışmalarına 21 Kasım günü itibarıyla başlandı. Zemin taşıma gücünün artırılmasını sağlayacak 14 kilometre uzunluğunda çevre güvenlik duvarıyla sel taşkınlarına karşı koruyacağız. Milletimize sürekli karamsarlık zerk edenlere aldırmadan hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. 40 yıllık siyasi mücadelemizin amacı emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kefenimizi giyerek çıktığımız zorlu yolculukta halktan ve haktan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk” dedi.