Türkiye'de tarım sektörü, çiftçilerin taleplerini karşılayacak uygun fiyatlar konusunda önemli bir dönemece girmiş durumda. Mısır ve ayçiçeği fiyatlarının beklentilerin altında kalması, çiftçileri şimdi şeker pancarı üretimi için verilecek fiyatı merakla beklemeye yönlendiriyor.

Ülkemizde 33 fabrika, şeker üretimi için pancardan yararlanıyor. Geçtiğimiz yıl, Türkiye genelinde 19 milyon ton şeker pancarı üretimi gerçekleştirilirken, fabrikaların toplamda 3.6 milyon tonluk bir şeker üretim kapasitesi bulunuyor.

2022 hasat sezonunda, ton başına 1.400 TL ve pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilere ton başına 50 TL kota tamamlama primi ödenmişti. Ancak bu yılın beklentileri daha yüksek ve çiftçiler, yeni fiyat açıklamalarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlar.

ŞEKER PANCARI FİYATLARI GÖZDE ÜRÜN HALİNE GELDİ

Tarım sektöründe yaşanan fiyat belirsizliği, çiftçilerin ilgisini şeker pancarı üretimine çekiyor. Fiyatlar henüz resmi olarak açıklanmasa da tarlalarda çalışmalar hız kazanmış durumda. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Yozgat'ta da pancar söküm telaşı hakim.

Çiftçiler, ekili pancarı hasat ederken, her gün yüzlerce kamyon ve traktör, şeker fabrikalarının kantarından geçiyor. Şeker pancarı, sadece şeker üretimi için değil, aynı zamanda yem ve kimya sanayisi için de kritik bir ürün olduğu için üretimine ve kalitesine özel bir önem veriliyor.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl ton başına 1.400 TL olarak belirlenen fiyat, çiftçilerin emeklerini karşılamıştı. Ancak bu yıl için beklentiler daha yüksek. Şeker pancarı fiyatlarının ton başına 1.800 ile 2.000 TL arasında açıklanması bekleniyor. Ayrıca, ton başına 2.000 TL'nin üzerine çıkabilecek sürpriz bir fiyatın da gündemde olduğu konuşuluyor.

Çiftçiler ve tarım sektörü, resmi fiyat açıklamalarını heyecanla beklerken, şeker pancarı üretimi, gelecek dönemin önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sektörün geleceği, çiftçilerin ve tüm paydaşların dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)