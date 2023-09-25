Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda pek çok alanda büyük bir etki yaratıyor. Bu sefer ise Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından yeniden yazıldı.

MZT adlı bir firma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Çankırı ilinin adı "Eldivan" olarak değiştirildi.

Sadece Çankırı değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından nasibini aldı. Malatya artık "Kayısı" olarak anılırken, Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı. (Melike Aslı Arslan)