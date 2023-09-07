Geçtiğimiz yıl ayçiçeği ekimi yaptığı Yeniceköy yakınlarındaki atıl arazide bu yıl kuru yemişlik kabak ekimi yapan Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkez Çavuş köyü yakınlarındaki yaklaşık 30 dönümlük bir araziye de ayçiçeği ekti.

Çankırı Belediyesinin geçtiğimiz yıl sosyal proje olarak hayat geçirdiği uygulama, bu yıl da devam ettirilerek bitkisel yağlar dar gelirli ailelere dağıtılacak.

Bu yıl tüm arazilerinden daha yüksek verim alan Çankırı Belediyesi, buğdaylardan sonra günebakanları topladı. Ekiminden hasadına kadar hiçbir kimyasal madde kullanılmadan organik ilaç ve yerli gübre ile bakımı gerçekleştirilen yağlık ayçiçeklerin hasadı gerçekleştirildi.

Toplanan ürün, fabrikaya verilerek bitkisel yağa dönüştürülecek.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bu yıl tüm tarlalarındaki ürünlerin verimini ve kalitesini arttırdıklarını söyledi. (AA)