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Filistin’de yaşanan insanlık suçuna kayıtsız kalmıyor, 81 ilde mazlumlar için haykırıyoruz sloganı ile açıklama yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimlik önünde düzenlenen basın açıklamasında bir konuşma yapan Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, “Kalbi Filistin için atan, Yüreği Gazze’de çarpan, İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız” dedi.

Eroğlu yaptığı açıklamada, “Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, Şehit olan sağlık çalışanları için buradayız! Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, Süt kokulu bebekler için, Vicdanların sesi olmak için buradayız! Sağlık-Sen teşkilatları olarak, Türkiye’nin 81 ilinden, hastanelerimizden sesleniyoruz! Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail’i lanetlemek; Mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız! Kudüs’e selam olsun! Gazze’ye selam olsun! Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine! Terörist İsrail kana doymuyor! Gazze’de savaş suçu işlenmektedir! Gazze’de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır! Gazze’de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta! Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir! Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır! Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz” dedi.

“İKİYÜZLÜ BATI BAŞINI KUMA GÖMDÜ”

Uluslararası toplum, medeni Avrupa, Gazze’deki soykırımı film izler gibi izlemektedir. İki yüzlü batı uygarlığı, Gazze’de başını kuma gömdüğünü belirten Başkan Eroğlu, “İki yüzlü batı bu vahşeti görmemektedir! İnsan Hakları Örgütleri üç maymunu oynamaktadır! Dünya Sağlık Örgütünden ses çıktığını duydunuz mu? İnsan hakları savunucularından haber var mı? Dünya, Hiroşima’ya atom bombası atanlardan, sivilleri katledenlerden, tepki vermesini bekliyor! Şu ana kadar Gazze’ye atılan bomba 12 Bin Ton olmuş. Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere! Yazıklar olsun hastanelerin bombalanmasına göz yumanlara! Yazıklar olsun riyakarlık yaparak İsrail’e arka çıkanlara! Yüreği Gazze’de atan değerli katılımcılar; Gazze’de insanlık, dünyanın gözleri önünde katlediliyor” şeklinde konuştu.

“PARÇALANAN BEBEK BEDENLERİ YÜREKLERİMİZİ DAĞLIYOR”

Başkan Eroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor, Evladının cenazesini, bacağına yazdığı yazı ile bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor! Katledilen annesini saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor! Gazze’de şu anda; Sivil binalar bombalanıyor! Hastaneler bombalanıyor! İbadethaneler bombalanıyor! Çocuklar öldürülüyor! Kadınlar öldürülüyor! Yaralılar ve sağlık çalışanları öldürülüyor! Ambulanslar vuruluyor! Gazze’de; Hastane yok! İlaç yok! Doktor yok! Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz! Ölüme mahkûm edilmiş durumda! İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır, insanlık suçudur! Savaşlar dahil her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Ancak bugün, katil İsrail, hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır! Katil İsrail’in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı, insanlık adına utanç vericidir. İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kast etmek insanlığı öldürmektir, vicdanlara savaş açmaktır. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalması kabul edilemez! Gazze'de hastaneler hizmet dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri, elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşamıyor, insanlığın ve merhametin önü kesilmiştir, yolu bağlanmıştır! Gazze’de çocuklar ilaç ve elektrik olmadığı için ölüyor. Yoğun bakımlarda bebekler can veriyor! Yaralılara bakım yapılamıyor! Gazze’nin bekleyecek durumu kalmadı! Gazze’de tıbbi cihazlar kullanılamıyor, çünkü enerji yok! Gazze’de ameliyatlar yapılamıyor, çünkü malzeme yok! Hasta ve masum insanların çaresizliğine kayıtsız kalamayan, mazlum coğrafyalara her zaman elini uzatan alicenap devletimiz bu vicdani görevi de üstlenmiştir. Yüce devletimiz, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, cesaret timsali hekimlerimiz ile birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları, malzemeleri Gazze sınırına ulaştırılmıştır. Sadece milletimize değil insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için Gazze’dedir. Duamız; yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sağlık çalışanlarımızın sağ salim dönmesi içindir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir! İsrail makamları, insanlığa karşı işlenen suçlara, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalıdır! İsrail-Filistin arasındaki kördüğümün açılması için reçete bellidir! Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınması şarttır! Ey Siyonist İsrail, Ey işbirlikçi ABD, Bu firavunluğunuza karşın; Elbet bir Musa çıkar, saltanatınızı yıkar! Buradan hep birlikte haykırıyoruz; Yaşasın çocuklar! Yaşasın insanlık! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun Siyonizm’in uşakları.” (Alpaslan Demir)