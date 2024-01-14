Siyami Boylu

CAĞALOĞLU YAYINEVİ’nden muhteşem yeni bir daha siz değerli okurların istifasına sunuluyor.

MOHAÇ

Büyük bir millet olmanın ilk şartı, tarihini iyi bilmek ve tarihten alınan ilhamla geleceği inşa etmektir. Çünkü tarih, bir milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybetmiş toplumların geleceği inşa etmesi mümkün değildir.

Asırlar boyunca nice topraklar fethetmiş, nice beldelere adalet götürmüş kahraman ecdadımızın kazandığı zaferler; bugün bizlere övünç vesilesi olduğu kadar gelecek nesillerimize de ilham kaynağıdır.

Bir Sefer Bin Zafer isimli bu eser, şanlı ecdadımızın Hak için hakikat için dört bir yana düzenlediği seferlerden yalnızca bir tanesini konu etmektedir. Lakin esere konu olan sefer Mohaç seferidir ve tarihteki pek çok seferden ve zaferden ayrı, çok müstesna bir yere sahiptir. Çünkü Mohaç Zaferi, Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan’ın büyük bölümünün Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle sonuçlanan şanlı bir zaferdir. Ayrıca, kahraman ecdadımızın Kanuni Sultan Süleyman öncülüğünde kazandığı bu zafer, Osmanlı İmparatorluğunun tarihte en kısa sürede kazandığı savaş zaferi olması yönüyle de oldukça önemlidir. Tüm bunların ötesinde Mohaç, ecdadımızın azim ve kararlılıkla ilâ-yı kelimetullah uğruna neler başarabileceğinin en somut örneğidir.

Bir Sefer Bin Zafer - Fetih Romanı eserimizin okuyucularımıza ilham kaynağı olması temennisiyle…