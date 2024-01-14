İmparator kral oldun

FETÖ ayı FETÖ ayı

Bu serveti nasıl buldun

FETÖ ayı FETÖ ayı

İmansızsın kabadayı

Pensilvanya da riske girmen

Canlar eziliyor görmen

Alırsında zırnık vermen

FETÖ ayı FETÖ ayı

Namussuzsun kabadayı

Sever seni PKK’lı

Toptan gönderirsin malı

Sinsi Amerikan dölü

FETÖ ayı FETÖ ayı

Sahtekârsın kabadayı

Senden yana Bush’ta alcak

Emredersin kalkar uçak

Tanır seni köşe bucak

FETÖ ayı FETÖ ayı

Hak etmezsin kabadayı

TRT’ye çıkmaz oldun

Mangır gitti kinle doldun

Sen gibi yanlışlar buldun

FETÖ ayı FETÖ ayı

Olamazsın kabadayı

Avrat bile alamadın

Doğru haber salamadın

Saksafonu çalamadın

FETÖ ayı FETÖ ayı

Hak etmen bir bardak çayı

Âşık İdris yazar böyle

Gir inine dinsiz öyle

Kısır olduğunu söyle

FETÖ ayı FETÖ ayı

Olamazsın kabadayı