İmparator kral oldun
FETÖ ayı FETÖ ayı
Bu serveti nasıl buldun
FETÖ ayı FETÖ ayı
İmansızsın kabadayı
Pensilvanya da riske girmen
Canlar eziliyor görmen
Alırsında zırnık vermen
FETÖ ayı FETÖ ayı
Namussuzsun kabadayı
Sever seni PKK’lı
Toptan gönderirsin malı
Sinsi Amerikan dölü
FETÖ ayı FETÖ ayı
Sahtekârsın kabadayı
Senden yana Bush’ta alcak
Emredersin kalkar uçak
Tanır seni köşe bucak
FETÖ ayı FETÖ ayı
Hak etmezsin kabadayı
TRT’ye çıkmaz oldun
Mangır gitti kinle doldun
Sen gibi yanlışlar buldun
FETÖ ayı FETÖ ayı
Olamazsın kabadayı
Avrat bile alamadın
Doğru haber salamadın
Saksafonu çalamadın
FETÖ ayı FETÖ ayı
Hak etmen bir bardak çayı
Âşık İdris yazar böyle
Gir inine dinsiz öyle
Kısır olduğunu söyle
FETÖ ayı FETÖ ayı
Olamazsın kabadayı