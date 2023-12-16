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İlçenin birçok noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ekinci çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İmam Hatip Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Ekinci, caddede araç parkı, peyzaj ve bağlantılı yolların asfalt seriminin gerçekleştiğini belirtti.

Sorgun Belediyesi olarak modern kent anlayışına uygun çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ekinci, “Hizmet noktasında ulaşılabilir olmak, eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderirken de 21. yüzyılın Türkiye’sine yakışır şehir planlamaları yapmak oldukça önemli. Göreve gelir gelmez altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı halkımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sorgun’a hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmetkâr olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda İmam Hatip Caddesi'nde çalışmalarımızı hızla ilerletiyoruz. Araç parkı, peyzaj ve bağlantılı yolların asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ettirdiğimiz çalışmalarımızı en kısa sürede bitirip hizmetinize sunacağız” dedi.

Başkan Ekinci, Sorgun’u daha estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu: “Sorgun’u; çocuk, yaşlı, genç ve engelli vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılayan bir ilçe haline getirdik. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Şehrimiz daha temiz, huzurlu ve güvenli olacak.”