Vatandaşların ulaşımlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlamaları için çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında çalışmalar gerçekleştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Hem bizim tespitlerimiz hem de halkımızdan gelen talepler doğrultusunda ilçemizde ihtiyaç duyulan yolların yapım, bakım ve onarımını yapıyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen plan ve program dâhilinde sırasıyla mahalle ve caddelerin tamamında yol bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürecektir” dedi.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, “Yapılan tüm çalışmalar halkımız için. Bizler halkımızı memnun etmek için bu göreve seçildik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti içinde tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız son hızıyla devam edecektir” şeklinde konuştu. Haber Merkezi