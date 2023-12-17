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Filistin İnisiyatifince düzenlenen programda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin için şarkılar söylendi.

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Programa katılan bazı gazeteci, yazar, sanatçı ve avukatlar, yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri öldürdüğüne dikkati çekti, yaşanan insanlık dramına karşı duyarsız kalınmaması gerektiğini belirtti.

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Programda, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi için de çağrıda bulunuldu. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile "Çocuklar Ölürken Susulmaz", "Gazze'de Soykırım Yaşanıyor", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA