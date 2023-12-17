Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türk mutfağının zenginliği, baharatlarla bezeli lezzetleriyle bilinir. Bu lezzetlerden biri de Doğu, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinin vazgeçilmezi olan siyah isot'tur. Genellikle çiğ köftelerde kullanılan siyah isot, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda bilinmeyen faydalarıyla da dikkat çekiyor.

İsot biberleri, yaz aylarında tam olgunlaştığında hasat edilir. Koyu mor renge dönüşen biberlerin hasadı yapıldıktan sonra kurutulur. Bu aşamada, biberlerin tamamen kuruması önemlidir. Kurutulan isot biberleri taş değirmende öğütülerek baharat haline getirilir ve uygun şartlarda paketlenip depolanır.

İsot biberi, birçok Türk yemeğinde baharat olarak kullanılır. Özellikle Şanlıurfa iliyle ilişkilendirilen bu baharat, lahmacun, çiğ köfte ve çeşitli yemeklerde lezzetin vazgeçilmez bir parçasıdır.

SAĞLIĞA FAYDALARI:

İsotun içerdiği mineraller, özellikle demir, magnezyum, potasyum ve fosfor, sağlık açısından önemli rol oynar. Ayrıca, metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını destekler. İsotun bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterdiği bilinmektedir.

İsot, vücuttaki ürik asit birikimini önleyerek kemik ve kas ödemini azaltabilir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklara destek olur. Mide asidi sorunu yaşayanlar için ise yoğurtla birleştirilerek tüketilmesi önerilir.

İsotun antioksidan özellikleri, kan damarı tıkanması ve sertleşmesi gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Düzenli olarak alındığında, kalp sağlığını korur ve kardiyovasküler riski azaltır.

İsotun anti-enfektif özelliği, özellikle boğaz ağrılarına karşı etkili olduğu söylenmektedir. Solunum yollarını açarak çeşitli enfeksiyonlara karşı koruyucu bir rol oynar.