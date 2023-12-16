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Genellikle pasta ve böreklerde kullanılan susam, dünyadaki en eski yağlı tohum ürünü olarak kabul edilir ve 3 bin 500 yıldan fazla bir süredir ekilmektedir. Ayrıca, susamdan elde edilen susam yağı, hem müshil hem de yumuşatıcı özelliklere sahip zengin bir besin kaynağıdır.

SUSAMIN FAYDALARI NELERDİR?

Yağ oranı ve enerji değeri çok yüksek bir besin olan susam protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineraller ve B vitaminleri bakımından çok zengindir. Bol miktarda yağ taşıyan bir bitki olup, ağız yoluyla alındığında müshil ilaç etkisi yaratır. Yaralar ve sertlikler üzerine merhem olarak sürüldüğü gibi ilaç yapımında katkı maddesi olarak da kullanılmıştır.

Vücuda enerji verir. Cinsel gücü artırır. Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır. Göğsü yumuşatarak nefes darlığı ve bronşite karşı korur. Antioksidan etkisi bulunur. Kansere karşı koruyucudur.

Susam kan basıncını dengelemektedir. Sık tüketildiği zaman kalp rahatsızlıklarını önler.

Susamın en önemli faydalarından biri kemik sağlığına destek olmasıdır. Bu durumda susam boy uzatır denilebilir.

İçinde bulundurduğu vitaminlerce zengin bir besin olduğundan, susam tüketilmesi neticesinde anksiyete problemleri azalarak ruh sağlığı olumlu şekilde etkilenmektedir.

Susamda göz sağlığına faydalı, destekleyici maddeler bulunmaktadır. Böylece daha iyi ve daha net görebilmek olanaklı hale gelir.

Susam, nefes yollarını rahatlatması sebebiyle astım türü rahatsızlıkların olumsuz etkilerini azaltır.

Susam genel manada metabolizmayı güçlendirir ve bu sayede enerjik hissedilmeyi sağlar.

Tansiyon ve Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Ağız sağlığını olumlu şekilde etkiler. Ayrıca diş eti ve dişler güçlendirir.

Kronik seviyeye gelmiş om ağrılarının rahatlaması için bu gıdayı tüketmek faydalı olur.

İçerisinde bulunan demir oranı sayesinde anemi vb. kan rahatsızlıklarına karşı olumlu bir etkisi bulunmaktadır.

Susam yüksek oranda lif içerdiğinden boşaltım sisteminin daha iyi çalışmasına destek olur.

Susamda bulunan onarıcı keratin etkisiyle saç tırnak sağlığı için etkili bir besin maddesidir.





SUSAMIN ZARARLARI NELERDİR?

Susamın belli başlı zararlarından biri hassas bünyelerde oluşturduğu susam alerjisi şeklinde tanımlanabilir. Susam alerjisinin semptomları baş dönmesi, tansiyon sorunları ve ciltte kızarıklıklar şeklinde meydana gelir. Susamın bir diğer zararı ise bu gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi sonucu kilo aldırabilmektedir. Ayrıca susamın aşırı tüketilmesi durumunda mideyi etkilemektedir. Mide sorunları yaşayanlar için olumsuz etkileri olabilir.

SUSAM YAĞI FAYDALARI

Susam yağı, sesamol ve sesaminol gibi güçlü iki antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltmak gibi çok önemli sağlık faydaları olan maddelerdir.

Anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu için iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Susam yağı yüzde 82 oranında doymamış yağ asitleri içerir. Bu sayede kalp sağlığını destekler.

Özellikle diyabet hastalarında kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Artrit semptomlarını iyileştirebilir, ancak bu alandaki çalışmalar henüz sınırlıdır.

Topikal olarak kullanıldığında yaraların ve yanıkların iyileşmesini hızlandırabilir.

Diğer bitkisel yağlara oranla güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma etkisi daha yüksektir. Ancak yine de güneş kremi kullanmak en iyisidir.

Susam yağıyla yapılan bir masaj kol ve bacak ağrısını azaltabilir.

Susam yağında tirozin adı verilen bir amino asit bulunur. Tirozin, stres ve depresyonla savaşmaya yardımcı olabilecek serotonini artırır.

SUSAM YAĞI SAÇA FAYDALARI

Susam yağındaki sesamin ve E vitamini saçları besleyerek daha güçlü ve parlak olmalarını sağlayabilir.

Ağızdan alındığında içerdiği omega-3 ve omega-6 yağ asitleri saç dökülmesini engelleyebilir.

Saça ve saç derisine direkt uygulandığında kuru saçları nemlendirir, yumuşatır ve saç tellerinin daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir.

İçerdiği yağ asitleri cildin derinlerine işleyebilir ve saç derisinde ya da saç köklerinin etrafındaki iltihaplanma ve tahrişi yatıştırabilir.

Antibakteriyel ve antifungal özelliği ile kafa derisinde genellikle bir mantar veya bakterinin neden olduğu yaygın cilt enfeksiyonlarını önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabilir.

Kepeği, pullanmayı ve kaşıntıyı önler.

SUSAM YAĞI CİLDE FAYDALARI

Antioksidan, antienflamatuar ve antibakteriyel özellikte olduğu ve gözenekleri tıkamadığı için susam yağı özellikle sivilceye meyilli ciltler ve sivilce izleri için faydalı olabilir.

Cilde topikal olarak uygulandığında oksidatif stresi azaltabilir ve ikinci derece yanık yaralarını iyileştirebilir.

Yağ ile yapılan masaj travmayla ilişkili ağrıları azaltabilir.

Ultraviyole (UV) ışınları filtrelemeye yardımcı olabilir.

İçerdiği esansiyel yağ asitleri sayesinde cildinizin esnek, yumuşak ve nemli kalmasına yardımcı olabilir.