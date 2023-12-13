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Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye ekipleri tarafından Divanlı Mahallesinde ve Çelik Pınar Caddesinde kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ahmet Öçal, “Bugün Divanlı Mahallemizde ve Çelik Pınar Caddemizde ekiplerimiz tarafından kilitli parke taşı ile döşemesini yaptığımız yollarda incelemelerde bulunduk. Çalışmanın tamamlanması halinde ulaşım daha iyi imkânlarda sağlanacak.

Vatandaşlarımız toz ve çamur derdinden kurtulmuş olacak. Yol medeniyettir anlayışı ile ilçemizde yeni yollar yaparak ve yıpranan yolları yenileyerek halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.