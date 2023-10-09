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Milli Savunma Üniversitesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı düzenlenen törenle başladı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvveti Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte katıldı.

1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Bakan Güler, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretim üyeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını dileyerek başarılarla dolu bir akademik yıl temenni ettiğini dile getirdi.

“TÜM GELİŞME VE TEHDİTLERE KARŞI HEP DİRİ VE UYANIK BULUNMAMIZ GEREKİR”

Bölgede ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığını, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçildiğini belirten Güler, “İçinde bulunduğumuz dönemde siyasi, askeri, sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda meydana gelen çok yönlü ve karmaşık gelişmeler, özellikle savunma ve güvenlik konusunu her zamankinden daha ehemmiyetli kılmaktadır. Günümüz güvenlik ortamı; nükleer riskleri de içeren konvansiyonel tehditleri barındırmakla birlikte; yapay zeka, otonom sistemler ve siber tehditler gibi platformların yıkıcı teknolojiler olarak kullanıldığı vekâlet savaşlarının birleşimi ile hibrit bir yapıya evrilmiştir. Böylesine hassas bir ortamda ülkemizin sahip olduğu stratejik konum nedeniyle önemi daha da artarken, ülkemize yönelen tehdit yelpazesi de genişlemektedir. Dolayısıyla tüm gelişme ve tehditlere karşı hep diri ve uyanık bulunmamız gerekirken, en başta da askeri açıdan güçlü olmak zorundayız. Bu kapsamda, sahip olduğu üstün nitelikleri ve teknolojik imkan ve kabiliyetleri ile dünyanın önde gelen askeri güçlerinden biri olan kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir” dedi.

“Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonunda 150’den fazla terörist de etkisiz hale getirildi”

Terörle mücadelenin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğini vurgulayan Bakan Güler, “Bu kapsamda 1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150’den fazla terörist de etkisiz hale getirildi. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/KCK, PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir. Ülkemizin meşru çıkarları ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri, tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

“KOMŞUMUZ YUNANİSTAN İLE SON DÖNEMDE GELİŞEN OLUMLU HAVANIN DEVAMINA YÖNELİK GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRMEKTEYİZ”

Terörle mücadelenin yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korurken; aynı zamanda karada, denizde ve havada, bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatları da başarıyla icra etmekte olduklarını belirten Bakan Güler, “Bunun yanı sıra başta Kıbrıs ve Azerbaycan’da olmak üzere, Libya’da, Katar’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktayız. Bu çerçevede, yarın yapılacak devir-teslim töreniyle NATO Kosova Gücü’nün (KFOR’un) Komutanlığını üstlenecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Komutanlığımız döneminde; bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Türkiye olarak köklü tarihi bağlı. Bu kapsamda Kosova’da da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının, tarafların yapıcı tutum ve diyaloğuyla mümkün olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Diğer yandan, milli meselemiz olan Kıbrıs’ta da egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi başta olmak üzere Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını desteklemeye devam etmekteyiz. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Aynı şekilde “İki devlet, tek millet” şiarıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Can Azerbaycanlı gardaşlarımızın haklı davalarında da yanlarındayız. Azerbaycan ordusunun toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı meşru adımları destekliyoruz. Bu çerçevede can gardaşlarımızı, kazandıkları son zafer nedeniyle canı gönülden kutluyoruz” dedi.