3 Haziran’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerini alan Kan Bağış Tırı 23 Haziran’a kadar kan bağışçılarını bekliyor.

10.00-18.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda açık kalacak Kan Bağış Tırı’nda kan alımı gerçekleştirilecek.

Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Kan Bağışı Tırı hakkında açıklamada bulundu.

Yozgatlı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, “03-23 Haziran tarihleri arasında kan bağışı alımı yapacağız. Bağışçılarımızı 10.00-18.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz” dedi.

Şube Başkanı Faruk İbiş, kan bağışı hakkında da Yozgatlıları bilgilendirici bir açıklama yaptı.

“BİLGİLERİNİZ GİZLİ TUTULUYOR”

Kan bağışının nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgilendirme yapan Başkan İbiş, “Bilgilendirme ve form doldurma işlemi gerçekleştirilir. Kan bağışı için kan bağışı merkezlerine başvurduğunuzda size 4 sayfalık bir form verilir. Bu formun içeriğinde; Kan bağışçısı bilgilendirme formu, kan bağışçısı kayıt formu, kan bağışçısı sorgulama formu yer almaktadır. Dolduracağınız sorgulama formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra özel hayatınızla ilgili sorular bulunmaktadır. Ankette özel soruların yer alması ve sizlerin bu sorulara samimiyetle vereceğiniz cevaplar ‘Güvenli Kan Temininin’ ilk adımını oluşturmaktadır. Paylaştığınız tüm bilgiler hem etik hem de yasal olarak gizli tutulmaktadır. Sorular ve bilgilendirmeler ile ilgili her türlü merak ettiğiniz konuyu doktorlarımıza ya da flebotomistlerimize (hemşirelerimize) danışabilirsiniz. Kan bağışı işlemi yasal bir süreçtir. Bu nedenle kimlik ve iletişim bilgileriniz Türk Kızılay'ın kullanmış olduğu sisteme kaydedilmektedir. Fotoğraflı, T.C. Kimlik Numarasını içeren ve yasal olarak geçerli bir kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmeniz yasa gereği zorunludur. Kayıt işlemiyle beraber flebotmistlerimiz tarafından kan sayımı, tansiyon, nabız, ateş ve vücut ağırlığı ölçümü yapılır” diye konuştu.

“YAKLAŞIK 4-8 DAKİKA SÜRER”

Açıklamasına devam eden İbiş, “Kayıt işlemi sonrasında yapılan sınırlı fiziksel muayane sonuçları doldurduğunuz forma ve bilgisayar sistemine işlenir. Doktorlarımız doldurduğunuz form ve fiziksel muayene sonuçlarını değerlendirir. Bağışçı adayı olarak kan bağışında bulunmanız ilk olarak size daha sonrada ihtiyaç sahibine herhangi bir zarar vermeyecekse kan bağışı işlemine yönlendirilirsiniz. Kan bağışı işlemi konusunda eğitim almış tecrübeli flebotomistler tarafından gerçekleştirilir. Kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve sterildir. Kan alımı işlemi en uygun bölge olan dirsek çukurunda gerçekleşir. Kan alma işlemi yaklaşık 4-8 dakika sürer. Her kan bağışında sadece 1 ünite kan bağışlanmaktadır. 1 ünite kan yaklaşık 450 ml ±%10 ‘dir. İşlem sona erdiğinde size belirtilen süre kadar yatakta ve yine belirtilen süre kadar ikram alanında dinlenmeniz gerekmektedir. Kan alma yatağında istirahat ederken flebotomistlerin size gösterdiği şekilde kolunuza bası yapmanız damar dışına kanama olmaması için önemlidir. İkram bölümünde sizlere minarel yönünden zengin olduğu için maden suyu ve bisküvi vb. verilmektedir. Verilen ikramları tüketmeniz kaybedilmiş sıvının yerine konulmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“EN AZ İKİ SAAT İÇİNDE İÇİLMEMELİ”

Kan bağışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da açıklama yapan İbiş, şu şekilde konuştu: “Gerçekleşen kan bağışı günlük hayatınızı etkilemeyecek miktardadır. Yine de dikkat edilecek bazı konular vardır: Sigara baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabileceği için bağış sonrası en az iki saat içinde içilmemesi gerekmektedir. Gün içerisinde kan bağışında bulunduğunuz kolunuz ile ağırlık kaldırmamanız kapanan damar duvarındaki pıhtının açılmaması için önemlidir. İlk 4 saat boyunca olduğundan fazla sıvı tüketmeye çalışınız. İkinci öğünden önce alkollü içecekler almayınız. (alkol vücuttan sıvı atılımını artırdığı için şikayete yol açabilir.) Sportif faaliyetlerinize bir gün ara veriniz. Gün içerisinde sıvı kaybını artırdığı için aşırı sıcak ortamlarda (hamam, sauna vb.) bulunmayınız. Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları vb.in kan bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri önerilir. Tüm bu önerilere rağmen baygınlık hissi ya da baş dönemsi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde oturunuz.” Melike Aslı Arslan