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Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 23 Nisan Caddesi’nin kesiştiği yolda sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Melek idaresindeki 55 AAF 601 plakalı otomobil ile 55 AKL 07 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Oktay Melek yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahalle sakini Aydın Acar iki caddenin kesiştiği aynı yolda haftada en az 2 veya 3 kez trafik kazası meydana geldiğini hatırlatarak, "Sürekli kaza oluyor. Haftada 15’e yakın da kaza atlatıldığı için sürücüler arasında tartışma ve kavgada çıkıyor. Daha önce aynı yerde öğrenci servisi ile otomobilde çarpışmış, 10’u öğrenci 15 kişi de yaralanmıştı. Bu yola kavşak veya sinyalizasyon lambası yapılması gerekiyor. Yetkililerden can kaybı olmadan çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.