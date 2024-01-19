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Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Aydıncık ilçesi Hükümet Konağı yanın kurulanan Türk Kızılay’ı seyyar kan bağış aracında Kaymakam Alperen Yıldırım kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyasına destek olmak için Kaymakam Yıldırım bağışta bulunarak kan bağışında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür etti.

Tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet eden Yıldırım, “Kan bağışı ile hem kendi sağlığımız açısından faydalı bir iş yaptığımızı hem de nice hayatlara umut verdiğimizi unutmayalım” dedi.