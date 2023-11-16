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İl Müdürü Hikmet Çelik, “İnsanoğlu için vazgeçilmez olan su kaynakları; artan nüfus, kuraklık, gelişen sanayi, tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımı ve değişen kullanım alışkanlıklarının baskısıyla tehdit altındadır. Bu çerçevede, atık su geri kazanım ve kullanımının önemi her geçen gün artarak devam etmekte, su kaynaklarının korunması devletimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bakanlığımızca ülke genelinde arıtılmış atık suyun yeniden kullanım oranının 2030 yılında yüzde 15’e çıkarılması hedeflenmekte, çevreyi koruyan, bu yönde yatırımlar yapan arıtma tesisi işletmecilerinin teşviklerle desteklenmesi her yıl artarak devam etmektedir” açıklamalarında bulundu.

“BİR ÖNCEKİ YILDA 23 MİLYON 109 BİN 332 TL

ENERJİ TEŞVİK BEDELİ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

İl Müdürü Hikmet Çelik yaptığı açıklamalarının devamında ise şu sözleri kullandı; “İlimizde faaliyet gösteren ve bünyesinde atık su arıtma tesisi bulunan sanayi kuruluşları; arıtma tesislerini kurup işleterek, alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamaları, Çevre İzin Belgesi’ni almış olmaları, arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının bulunması şartlarını sağlamaları durumunda Bakanlığımızca ödenen teşviklerden yararlanabilmektedir. İlimizde bu yıl içerisinde, Bakanlığımızın geri ödeme alma şartlarını sağlayan atık su arıtma tesislerine, bir önceki yılda kullanılan elektrik enerjisi giderleri için 23 milyon 109 bin 332 TL enerji teşvik bedeli ödemesi İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, ilimizde endüstriyel faaliyetleri sonucu atık su oluşumuna sebep olan sanayi tesislerinin tamamının atık su arıtma tesisleri mevcuttur. Bu tür tesislerimizin tamamının Çevre izinleri de bulunmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde faaliyeti çerçevesinde atık su oluşumu bulunan tüm tesislerin atık su arıtma tesisinin bulunması, atık su arıtma tesisi olmaksızın alıcı ortama atık su deşarjı yapan sanayi tesisimiz olmaması, su kaynaklarımızın korunması açısından son derece memnuniyet vericidir. İlimizin göz bebeği olan Porsuk Havzamızın daha temiz akması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir.”