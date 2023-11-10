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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. Yıldönümünde Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki Atatürk Sokağı’nda 60 dolayında Türk vatandaşı tarafından anıldı.

Saat 9.05'te Altın Lale Vakfı ve Atatürk evinin organizesi ile gerçekleşen tören, Hollanda’nın değişik şehirlerinden gelen vatandaşların Atatürk ve tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması ile başladı. Törene katılanlar ardından İstiklal Marşını bir ağızdan söylediler.

Törenin gerçekleştiği Atatürk Sokağı törene katılanlar tarafından Türk ve Atatürk bayrakları donatılarak sokak çiçek bahçesine çevrildi.

Buradaki törende konuşan Atatürk Evi sahibi ve Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker yaptığı konuşmada, "Atatürk tüm dünyada bir ekoldür. Kadınlara verdiği haklar unutulmaz. Bu gün 22 ülkede Atatürk heykeli varsa bu ona verilen sevgi ve saygıdandır. Atatürk vefatının 85 ci yılında dünyanın her yerinde saygı ile anılıyor. Dünyada böyle başka bir lider yoktur. Onun için ne yapsak azdır dedi. Organizeye destek veren Şahin Arabacı ve Meral Tokay ile tüm arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Törene katılanlara daha sonra Bülent Türker’in Atatürk ve Çanakkale Müzesi’ne çevirdiği evinde ikramda bulunuldu.