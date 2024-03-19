Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhuraşkanlığı tarafından yapılan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında Devlet Arşivleri Genel Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atanırken, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan atandı.

Ayrıca aynı sayılı kararname kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınrıken, boşalan makama Yusuf Tüfekçi getirildi.

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