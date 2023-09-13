Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından depremde bölgesinde görev yapan psikososyal destek personele teşekkür belgesi gönderildi.

Maddi ve manevi olarak depremden etkilenen vatandaşların yanında olup destek olunması, çaresizlik hissine bırakılmaması amacıyla deprem bölgesinde yürütülen psikososyal destek çalışmalarında görev alan personellere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı BakanıMahinur Özdemir Göktaş tarafından gönderilen teşekkür belgeleri İl Müdürü Abdullah Neşeli tarafından personele takdim edildi.

Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı personele teşekkür eden İl Müdürü Neşeli, “6 Şubat 2023 tarihinden meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği asrın felaketinde, ana çözüm ortağı olduğu yerel düzey destek grubu alanları dahilinde, depremzede vatandaşlara gerekli yardımda bulunmak, genel sağlık ve yaşam alanlarına uğrayan büyük yıkım sonrası yaşadıkları acılar ile tek başına yaşamakta zorlanan bireylere, gerek devlet desteği, gerek toplumsal destek o anki ihtiyaçlarını gidermek açısından büyük öneme sahiptir. Bu zorlu süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinde yaraları hep birlikte sarıyoruz, gerek deprem bölgesinde gerekse de ilimize gelen depremzede misafirlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve çalışmalarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. (Yasin Nazım Kayhan)