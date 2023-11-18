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İstanbul, Haydarpaşa Limanı'nda dün binlerce aracın yoğun bir şekilde giriş yaptığı görüntülerle sarsıldı. Bu gözlemler, piyasadaki araçların nasıl etkileneceği sorularını beraberinde getirirken, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı'ndan önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar…

Haydarpaşa Limanı'nda binlerce aracın hareketliliğiyle göz önüne çıkan bir görüntü, İstanbul'da dikkatleri üzerine çekti. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bu araçların 2024 yılında araç fiyatlarına etki edebileceğini ve bu artışın fahiş olmayacağını açıkladı.

Ertemel, pandemi sürecinde yaşanan olumsuzlukların tedarik zincirini bozarak sıfır otomobil erişimini küresel düzeyde zorlaştırdığını belirtti. Ülkemizde özellikle arz sıkıntısının diğer sektörlere göre daha uzun süre devam etmesinin, otomotiv sektörünü neredeyse bir kayıt dışı ticaret alanına çevirdiğini ifade etti.

Ertemel, bu süreçte reel tüketici oranının %20 olduğunu, ancak kamuya açık alım-satım yapan, kayıt dışı ticaret yapan kişilerin oranının %48 olduğunu vurguladı. Var olan arz sorununa ek olarak, kayıt dışı ticaret yapan kişilerin de eklenmesiyle, gerçek tüketicinin otomobile erişiminin önemli ölçüde zorlaştığını belirtti. Başkan Ertemel, fiyatların 2024 yılında artışa geçeceğini söyleyerek, geçmiş yıllarda otomobil fiyatlarının enflasyon ve döviz kuru gibi etkenlerden dolayı olağan dışı bir şekilde yükseldiğini ifade etti. Ancak bu artışın sadece sıfır araçlarda meydana gelen bollaşma veya yıl sonu kampanyalarıyla ilgili olmadığını belirtti.

Ertemel, resmi makamların hazırladığı zemin ve otomobil üretimindeki bollaşmanın %20'leri bulan kampanyalarla sonuçlandığını ifade etti. Şu anda fiyat düşüşlerinin en cazip olduğu dönemde olduklarını belirten Ertemel, otomobil fiyatlarının döviz kuru, enflasyon, ÖTV gibi birçok parametreden doğrudan etkilendiğini söyledi. Gelecekte, indirim oranlarının artmayacağını ve yılbaşından sonraki süreçte otomobil fiyatlarının bir miktar artabileceğini belirtti. Ancak bu artışların geçmişteki gibi fahiş olmayacağını ve kabul edilebilir düzeylerde olacağını ifade etti. Bu nedenle otomobil almayı düşünen vatandaşların, mevcut dönemin sunduğu fiyat avantajlarını değerlendirerek ikinci el veya sıfır kilometre araçları incelemeleri önerildi.