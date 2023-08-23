Kaza Akdağmadeni İlçesi Pazarcık köyü D-200 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre A.A. yönetimindeki 16 ADK 968 plakalı FİAT marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Tarlaya devrilen otomobil yuvarlanarak durabildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan K.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA