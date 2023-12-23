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Yozgat Bozok Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği arasında, öğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen “İhtisas Akademi Projesi” iş birliği protokolü imzalandı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜGVA İl Başkanı Ubeydullah Şahan, Teşkilat Koordinatörü İbrahim Arslan ve Akademik Danışman Öğretim Görevlisi Samet İşbilen’in katılımı ile gerçekleştirilen iş birliği protokolü kapsamında, üniversite öğrencilerinin akademik gelişimlerine devam ederken, entelektüel gelişimlerine, bilgi birikimlerine katkı sağlamak, sosyal farkındalık geliştirmelerine, sektör ve akademiden alanında uzman isimlerle bir araya gelerek etkin iş birliği oluşturmalarına olanak sağlanacak.

TÜGVA tarafından planlanan “İhtisas Akademi Projesi”, üniversite ile TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği iş birliğinde yürütülecek.