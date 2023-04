Rektörlük Cumhuriyet Binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Profesör Dr. Karadağ, 2019 yılında bu zamana kadar üniversitenin daha iyi yerlere gelmesi noktasında gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Rektör Karadağ yaptığı açıklamada; “Bir Yozgatlı olarak emanet gördüğümüz görevi rektör olduğumuz görevi 2009 yılında kurduğumuz ekibimizle birlikte aldığımız noktadan bayrağı bize verilen kazanımlar noktasında artıları çok çok daha artılara nasıl götürebiliriz noktasında kaliteyi çalışma faaliyetlerine aldık. Bu kalite süreçleri esnasında dikkate alarak eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, topluma katkı kalite esas alındı ve o eklemde üniversitelerin toplum nezdinde beklentisi olan eğitim-öğretim kalite neredeydi nereye geldi 2019-2023 faaliyetlerimiz arasında yerini aldı. Bizler insanız hatalarımız var oldu olacakta ama genel itibariyle bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim Allah şükürler olsun ki bir hemşehriniz olarak sizlerin yüzünü kara çıkaracak Yozgatlının bize güvenen insanların yüzün kara çıkaracak hiçbir şey yapmadık. Yaptığımız bütün şeyler tamamen işimize odak olarak yaptık. Bizlerin her zaman hedefi oldu. Hazırladığımız yıllık bizim ne yaptığımızı ne yapmadığımızı göstergesidir. Allah nasip ederse 2019-2023 yılı itibariyle bizim rektörlük sürecini 24 Mayıs itibariyle sona eriyor tekrar rektör adayı olmak gibi bir niyetim var nasip olursa tekrar başvuru yapacağım hayalim şu bir Yozgatlı olarak imzalandığımız protokol çerçevesinde tekstilci bir iş insanımızla kenevirde Türkiye’de yatırım yapan haftada şuanda 15 milyon lira para harcadı. Bu iş insanımız ikinci yatırımını Yozgat’a yapacak şuanda protokol imzalama aşamasındayız TEKNOPARK ’ta şirket kurmaya başladı ihtisas alanında yapılan çalışmalar sonucunda iki sene içerisinde Türkiye’de istikrar sağlanması durumunda Yozgat Bozok Üniversitesi iki sene içerisinde özellikle ihtisas alanında bölgesel kalkınmaya yönelik yatırımların yapıldığı fabrikaların kurulmaya başlandığı iş istihdamına imkân sunan bir üniversite konumuna gelecek. Benim hayalim buradan bir ihtisas üniversitesinin üniversite sanayi işbirliğinin hayata geçmesini görmek istiyorum. Takdir başka Rabbimin Allah ne derse her şey olur kulu ancak aracıdır. Zaman zaman eleştiriler oldu bu eleştirileri dikkate aldık. Bazen bu eleştirileri duyduğumuzda dedik ki bizler şu işleri yaptık bize haksızlık edilmiyor mu dediğimiz günler de oldu. Beni ağır bir şekilde eleştirebilirler yapamadıklarımızı her zeminde çok haklı olarak eleştirebilirler ben şunu derim evet haklılar beceremedim. Asıl olan bu üniversitenin geleceği ben giderim benden sonra başka birileri gelir. Asıl olan Yozgat Bozok Üniversitesinin geleceğidir, büyümesidir, gelişmesidir. Önemli olan öğrencilerin ayakları arka arka gitmesi mi yoksa tercih edilen üniversite olması mıdır? Bin 400 tane Uluslararası öğrencilerin olması yetmez bunu daha fazla sayıya ulaştırmak için ekibimizle birlikte büyük caba sarf etmemiz lazım. Bu sene profilimiz değişiyor daha kaliteli öğrencilerimizle 2023 yılının 2-3 çeyreğinde üniversitemizde iki bin tane uluslararası düzeye çıkarmak istiyoruz. Yaşanan deprem felaketinde çocuklarımız yok. Virüs salgınında çocuklarımız yoktu. Bu dönemlerde uluslararası öğrencelerimiz burada eğitim gördü Yozgat’ımıza büyük maddi katkı sağladı. Üniversitemize nasıl değer katarız durumuna getirmek için çalışmamız lazım. Her yaptığımızı her söylediğimizi Ahmet Karadağ olarak yapmadım Yozgat Bozok Üniversitesinin bu şehre kattığı değer açısından Bozok üniversitesinin kazanımları açısından çalışmalar yaptık. Kaybediyorsa Yozgat Bozok Üniversitesi kaybediyor. Üniversitenin gelişmesine yönelik kim bir taş koyduysa elini öperim. Ben görevi alırken ben bir emanet alıyorum bu emaneti iyi bir yere taşımak istiyorum diye aldım. Beni bu göreve layık gören devlet büyüklerimin güvenini sarsmayacak hiçbir şey yapmadığımı düşünüyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir