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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobillerden 300 bin TL değerinde motor beyni ve gösterge hırsızlığı yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobillerden motor beyni ve gösterge paneli çalınması olayıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kişiyi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı yakalarken, 300 bin TL değerinde 15 parça malzeme ele geçirildi.

Ekipler tarafından sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.