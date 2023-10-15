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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11’inci grupta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin ilk haftasında Dersimspor ile deplasmanından bir puanla döndü.

Tunceli Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabaka 0-0 tamamlandı. Bozokspor, 10 kişi kalan Dersimspor’u yenemedi.

30 MİLYON NEREYE GİTTİ?

2019 yerel seçimlerinden önce belediye başkanı olduğu takdirde Yozgatspor’a destek vereceğini açıklayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Yozgat Belediyesi bünyesinde Bozokspor’u kurarak Yozgatlı taraftarları ikiye bölmüştü.

Bozokspor, Yozgat Belediyesi’nden aktarılan kaynaklarla birlikte yaklaşık 30 milyon liraya mal oldu. Bozokspor’un Bölgesel Amatör Lige çıkmasını bir başarı olarak kamuoyuna sunan Başkan Celal Köse, yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye hizmetlerinden memnun olmayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

“BELEDİYENİN PARASI VARSA TEMİZLİK YAPSIN!”

Yozgat merkezde yaşayan vatandaşlar eksik belediye hizmetlerinden şikâyetçi olurken, “Madem belediyenin parası var, neden en temel görevi olan temizliği bile doğru düzgün yapmıyor” diyerek eleştiride bulundular. Belediyeye çok sayıda yeni çalışan alınmasına rağmen sokaklarda çöp öbeklerinin oluştuğu Yozgat kamuoyunun gündemindeyken, siyasi kulislerde de Başkan Köse ve ekibinin sınıfta kaldığı konuşuluyor.

BOZOKSPOR YÖNETİMİNDE PROFESYONEL VAR MI?

Kamuoyunda ve siyasi kulislerde bu gelişmeler yaşanırken, Yozgatlı sporseverler Yozgat Belediyesi Bozokspor yönetimini merak ediyor. Yozgatlı sporseverler, Bozokspor yönetiminde daha önce profesyonel olarak sporun içinde bulunmuş veya profesyonel spor başarısı olan isimlerin bulunup bulunmadığını merak ediyor ve şu sorunun cevabını arıyor: Bozokspor yöneticilerinin profesyonel spor tecrübeleri var mı? (Mustafa Babayiğit)