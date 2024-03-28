İŞKUR tarafından yayınlanan duyuru, 3 kamu kurumuna toplamda 10 personel alımı yapılacağını belirtiyor. İş arayanlar için önemli olan son başvuru tarihi ve başvuru şartları da açıklandı.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH VE DETAYLAR

İŞKUR'da yayımlanan farklı 3 kamu kurumu ilanına göre, toplamda 10 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru için son tarih 1 Nisan 2024 olarak belirlendi. İş arayanlar başvurularını İŞKUR'un resmi platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI VE NİTELİKLER

İş başvurularıyla ilgili özel şartlar ve nitelikler her bir iş pozisyonu için farklılık göstermektedir:

Malatya Darende Öğretmenevi Lokali Kalorifer Ateşçisi İçin:

En az ilköğretim, en fazla lise mezunu olmak gerekmektedir.

18 ile 45 yaş aralığında olmak şartı bulunmaktadır.

Malatya/Darende sınırları içinde ikamet etmiş olmak gerekmektedir.

Askerlik durumuyla ilgili özel bir şart bulunmaktadır.

MEB onaylı Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşleyicisi sertifikası sahibi olmak gerekmektedir.

Daha önce en az 6 ay kamu kurumunda çalışmış olmak gerekmektedir.

İŞKUR İş İlan No: 00008177466

Sivas Kangal Belediyesi Metal Doğramacı/Alüminyum Doğramacı İşçisi İçin:

Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmak ya da denk bir eğitim almış olmak gerekmektedir.

18 ile 55 yaş aralığında olmak gerekmektedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı Eğitimi Sertifikası sahibi olmak gerekmektedir.

İŞKUR İş İlan No: 00008177814

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Beden İşçisi (Genel) İçin:

En az ilköğretim, en fazla önlisans mezunu olmak gerekmektedir.

18 ile 40 yaş aralığında olmak gerekmektedir.

İŞKUR İş İlan No: 00008178043