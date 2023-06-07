Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapan bir kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaşarak durumu polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri enkaz yerinde ve cesette incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran’a ait olduğu belirlendi. Duran’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Duran’ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan, Sude Nur Doğan’ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi. İHA