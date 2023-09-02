Yunus Emre, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir.

Hayatı hakkında çok az şey bilinen Yunus Emre'nin, 12. yüzyıl ilk çeyreği ile 13. Yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı düşünülmektedir.

Bazı araştırmacılar Sarıköy'de yaşadığını, bazılarıysa Karamanlı olduğunu düşünür. Hacı Bektaş Veli'nin bir eserine dayanarak Sarıköy'de yaşadığı ihtimali daha güçlü görünmektedir.

Ölümü 1320 olarak kabul edilen Yunus Emre'nin seksen iki yaşında öldüğü söylenir.

Buna göre doğum tarihi de 1238 yılına denk gelmektedir. Yunus Emre'nin eserleri yaşamı hakkında bazı bilgiler içermektedir. Bütün bir Anadolu'yu dolaştığı, Mevlana'yı

gördüğü eserlerinde geçen cümlelerden anlaşılmaktadır.

Hak bir gönül verdi bana

Ha demeden hayrân olur

Bir dem gelir şâdân olur

Bir dem gelir giryân olur

Bir dem sanasın kış gibi

Şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşâretden doğar

Hoş bağ ile bostân olur

Bir dem gelir söyleyemez

Bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem dilinden dür döker

Dertlilere dermân olur

Bir dem çıkar arş üzere

Bir dem iner taht-es-serâ

Bir dem sanasın katredir

Bir dem taşar ummân olur

Bir dem cehâletde kalır

Hiç nesneyi bilmez olur

Bir dem dalar hikmetlere

Câlînus u Lokmân olur

Bir dem dev olur yâ peri

Vîrâneler olur yeri

Bir dem uçar Belkîs ile

Sultân-ı ins ü cân olur

Bir dem varır mescidlere

Yüz sürer anda yerlere

Bir dem varır deyre girer

İncil okur ruhbân olur

Bir dem gelir Îsâ gibi

Ölmüşleri diri kılar

Bir dem girer kibr evine

Fir'avn ile Hâmân olur

Bir dem döner Cebrâil'e

Rahmet saçar her mahfile

Bir dem gelir gümrâh olur

Miskin Yunus hayrân olur

Yunus Emre

Yunus Emre’ye ait bu dizelerin, annelerin dilinde ninniye dönüşmesi şairin kudreti kadar annelik irfanının da göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu bizlere şu dizelerle gelmiş.

Hû Hû dervişler

Hak yoluna ölmüşler

Bir fırın ekmek yemişler

Daha var mı demişler

Seni bana vermişler

Ninni yavrum ninni!