TKDK başvuru sahiplerinin, başvuru paketlerinin ve iş planlarının hazırlanması için hizmet aldıkları danışmanlık firmalarının belgelendirilmeleri istendi.

TKDK’dan yapılan açıklamada, “Kurumumuz ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, TSE tarafından yapılan denetimlerde gerekli koşulları sağladıkları tespit edilen firmalara HYB K307 İşyerleri-IPARD Kırsal Kalkınma Projelerine Danışmanlık Hizmeti Veren Yerler-Kuruluşlar TSE Kriterleri”ne göre Hizmet Yeterlilik Belgesi verilmektedir. Bu çerçevede; Kurumumuza proje sunmayı planlayan potansiyel başvuru sahiplerinin, HYB K307 “Hizmet Yeterlilik Belgesi” sahibi danışmanlık firmalarına daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla bu firmalara ait bilgilerin IPARD III Programı'nın ilk çağrı dönemi öncesinde Kurumumuz internet sayfasında duyurulması ve düzenli olarak güncellenmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi