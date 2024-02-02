Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-31 Ocak'ta 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 aracın sorgulandığı, 4 bin 91 araca cezai işlem uygulandığı, 95 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ocak ayının ikinci yarısında kent genelinde 288 olay meydana geldiği 245 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

26 bin kişi sorgulandı 2

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Yakalanan şüphelilerden 11'nin tutuklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 4 şüpheliye uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. 5 yabancı uyruklu sınır dışı işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi."
Açıklamada, firari 50 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiği de aktarıldı.

Kaynak: AA