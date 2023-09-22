İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il geneli yapılan denetimlerde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına dair kontroller yapılıp yetkililerden konuyla ilgili bilgi alındı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ilimiz genelinde internet kafelerin olumlu amaçlarla kullanımının teşvik edilmesi ve bilinçsiz kullanımının önüne geçilerek, gençler ve çocuklar üzerinde oluşturabileceği zararların giderilmesine yönelik çalışmaları ve denetimleri sürüyor. Bu konuda ekiplerimizin kontrolleri düzenli olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi. (Sema Nur Koçaker)