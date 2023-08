Sivas’tan İstanbul’a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 20 metre derinliğindeki şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaralıların durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Özkan, “Arkadaşlar maalesef saat 23.52 iki sularında aldığımız bir ihbarla elim bir trafik kazasıyla karşı karşıya kaldık. Maalesef bu kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 20 vatandaşımız da yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Tabii bu vesileyle yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tabii trafik kazaları konusunda her zaman lütfen kurallara uyalım. Canımız, canlarımız yanmasın. Uyarılarımız her zaman oldu, olmaya da devam ediyor. Bu vesileyle şu anda bile seyahat halinde olan sürücülerimize tekrar tekrar hatırlatıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Geç varalım. Geç kalalım. Ama canlarımız yanmasın. Bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. Şu an da malum Sorgun Devlet Hastanesindeyiz, yaralılarımızın çoğunluğu burada. Bir kısmı da Yozgat Şehir Hastanemizde sevk edilmiş vaziyette. İnşallah onları iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz. Sadece iki yaralımızın durumunun ağır olduğu yönünde arkadaşlar bir bilgi verdi. Tabii bunlar ilerleyen tetkikler neticesinde daha da netleşecek. İnşallah bütün yaralılarımız şifa bulur.” dedi. İHA