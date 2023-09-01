Huzur ve güvenliği sürdürebilmek için yapılan denetimler Akdağmadeni ilçesinde de devam ediyor.

Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Özverili bir şekilde görevini ifa eden personellerimize kolaylıklar diliyor, personellerimize yardımcı olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyelim” ifadelerini kullandı.

Melike Aslı Arslan