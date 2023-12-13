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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerini kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

12 Aralık 2023 tarihinde Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sorgun İlçesinde (B.D.) isimli şahsa yapılan 6,27 Gram Metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan Sarıkaya İlçesinde (Ö.A.) isimli şahsa yapılan operasyonda 7 gram kokain ele geçirilerek şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam ediyor.