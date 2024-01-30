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Yozgatlıları da ilgilendiren duyuru bankalardan geldi...

Bankalar, müşterilere kredi kartı kullanımı konusunda bir uyarıda bulunarak, kredi kartı harcamalarındaki artışın önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemelere gittiklerini duyurdu. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde, kredi kartı limitleri ve taksit sayıları üzerinde değişiklikler yapıldı.

Bankaların aldığı yeni tedbirler arasında, kredi kartlarıyla döviz, altın ve kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, "makul gerekçesi olmayan transferler" yapılması gibi durumlar nedeniyle kartların kullanımının kapatılabileceği uyarısı bulunuyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, bankalar müşterilerini bilgilendirme amacıyla uyarıda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 19 Ocak 2024 itibarıyla bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 172 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu tutarda yaşanan artış yüzde 155'e ulaştı.

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ise kredi kartlarıyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği, gerekirse ilave tedbirlerin alınacağı belirtildi. Ayrıca, 2024-2026 yılları arasındaki Orta Vadeli Program'da kredi kartı kullanımlarının uluslararası standartlarda yeniden düzenlenerek parasal istikrarı etkilemeden tüketim talebini dengeleyecek şekilde düzenleneceği açıklandı.