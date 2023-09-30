Ziyarette milli güreşçiler Taha Akgül, hemşehrimiz Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Enes Başar'ın yanı sıra ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile milli takım ve kulüp antrenörleri yer aldı.



Mansur Yavaş, kabulde yaptığı konuşmada, milli sporcuları tebrik ederek, "Göğsümüzü kabarttınız. Rıza ve Taha'ya bu sefer 'nazar değdi' diyorum. İnşallah olimpiyat madalyasıyla taçlandıracağız" dedi.



Olimpiyat kotası elde eden 6 güreşçiden 5'inin ASKİ Spor Kulübü sporcusu olduğuna işaret eden Yavaş, "Kulüp olarak da sevinçliyiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Başaracağınızdan da hiç şüphemiz yok. Gerçekten ülkemizi gururlandırdınız." ifadelerini kullandı.



ASKİ Spor Kulübünde 2 binin üzerinde genç yeteneğin bulunduğunu dile getiren Yavaş, "İnşallah, onlar da büyüklerini rol model olarak görüp, bir sonraki kuşak olarak ülkemize altın madalyalar kazandıracaklar" değerlendirmesinde bulundu.



Mansur Yavaş, yağlı güreşte de Ankara'nın adını duyurmanın zamanının geldiğini belirtti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinden Ali Cengiz dünya şampiyonu olurken, Rıza Kayaalp gümüş, Taha Akgül ve Enes Başar bronz madalya kazandı.



Ali Cengiz, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi olimpik sıkletlerde mücadele eden İbrahim Çiftçi ve Evin Demirhan Yavuz da ilk 5'e girerek Paris 2024 kotası aldı. (AA)