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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir konuşma yaparak Yozgat’ın taleplerini meclise taşıyan Milletvekili Sedef, Yozgat’ın bölgeye özgü tarım ürünlerinin verimliliğinin artırılması, bu ürünlerin tamamının yapılması ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Karanlıkdere Vadisi'nin ayva ve üzüm yetiştiriciliği yönüyle değerlendirilmesi gerektiğinin yapılan birçok araştırmayla tespit edildiğini belirten Sedef, alanda 605 hektar arazinin tamamı için bir bağ tesisi kurulmasının mümkün olabileceğini dile getirdi.

“BAĞ TESİSİ KURULABİLİR”

Karanlıkdere Vadisi'nin ülke tarımına kazandırılmasını isteyen Sedef, “İlimizin, bölgeye özgü tarım ürünlerinin verimliliğinin artırılması, bu ürünlerin tamamının yapılması ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yozgat Şefaatli ilçesi Karanlıkdere Vadisi'nin ayva ve üzüm yetiştiriciliği yönüyle değerlendirilmesi gerektiği yapılan birçok araştırmayla tespit edilmiştir. Alanda, 605 hektar arazinin tamamı için bir bağ tesisi kurulması mümkün olabilir. Karanlıkdere Vadisi'nin ülke tarımına kazandırılması beklentilerimiz arasındadır. Tarım sektörü, Yozgat ekonomimizin temel direklerinden biridir. Pancar eken çiftçilerimiz neredeyse tüm ilçelerimizde bu sektörün önemli bir parçasıdır” dedi.

“TARIM POLİTİKALARI ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK SAĞLAMALI”

Sedef konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Çiftçilerimiz hem ülkemizin şeker ihtiyacını karşılamakta hem de ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır ancak üreticilerimiz çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır, bunların başında maliyetlerin artması gelmektedir. Gübre, tohum, akaryakıt gibi girdi maliyetleri çiftçimizi zor durumda bırakmaktadır. Buna ek olarak iklim değişiklikleri nedeniyle yaşanan kuraklık da pancar ekimi yapan çiftçilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu durum verim düşüklüğüne yol açmakta, sulama için harcanan elektrik maliyetini artırmakta ve çiftçilerimizin gelirlerini azaltmaktadır. Öncelikle çiftçilerimize destek sağlayacak tarım politikalarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, gübre, tohum, elektrik ve ilaç gibi tarım girdilerine yönelik teşviklerin de artırılması gerekmektedir.”