2024 yılında Bağkur prim sayısının 7200'e düşmesi, emekli olmayı bekleyen vatandaşların gündemini oluşturuyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarına göre, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle SSK'lı çalışanların özellikle emekli olduğu ve bu düzenlemeyle birlikte 1 milyondan fazla kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor.

Bağkur prim sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesi, özellikle Bağ-Kur üzerinden emekli olmak isteyen ve prim sayısı nedeniyle emekli olamayan kişiler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın yaptığı açıklamalara göre, EYT düzenlemesiyle ilgili dikkat çekici veriler paylaşıldı. Karakaş, 2023 yılında emekli olan 2 milyon 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bininin SSK'lı olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışanlar emeklilik hakkı kazanmıştı.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından SGK'nın 2023 yılı istatistikleri de yayımlandı. Buna göre, 2023 yılında SSK kapsamında 1 milyon 925 bin, Bağ-Kur kapsamında 183 bin, Emekli Sandığı kapsamında da 86 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Toplamda 2 milyon 193 bin 791 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı.

Açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en az memur kesiminin emekli olduğunu vurguladı.

Karakaş'ın ifadesine göre, EYT düzenlemesiyle 2023 yılı sonunda emekli olan 2 milyon 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 800 bininin EYT'li olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, Karakaş'a göre, EYT düzenlemesiyle emekli olanların çoğunun SSK'lı olduğu belirtildi. SGK verilerine göre, 1 milyon 925 bin SSK'lı emekli bulunuyor. Bağ-Kur kapsamında ise bu rakam 182 bin civarında, memurlarda ise 86 bin civarında.

Karakaş, Bağ-Kur SSK prim eşitlemesiyle Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesiyle Bağ-Kur'lu emekli sayısının artacağını da ekledi.

EYT düzenlemesinde en az yararlanan kesimin memurlar olduğunu belirten Karakaş, toplam emekliler içinde memur emeklisi olanların sayısının son derece az olduğunu ifade etti.

Karakaş, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğini belirtti. Bu durumun, 25 yıllık sigortalılık süresinin dolması, memurlara 3600 ek göstergenin verilmesi ve Bağ-Kur prim indirimi gibi faktörlerle ilişkilendirildiğini açıkladı.