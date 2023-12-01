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Bakanlık koordinesinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda Yozgat detayı dikkat çekti. Asayiş olaylarının yüksek olduğu iller arasında yer alan Yozgat suç örgütleri, dolandırıcılık ve kaçakçılık operasyonları ile gündemden düşmezken vatandaşların yorumu ise, ‘’Suç Bataklığı’’ oldu.

Bir zamanlar sanayisi, ticareti, yemekleri, kültürü ve tarihi ile anılan Yozgat’ta son yıllarda meydana gelen asayiş olayları nedeniyle gündemden düşmüyor. Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan istatistiklerde Asayiş olaylarının yüksek olduğu iller arasında yer alan Yozgat İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların da adresi oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda Yozgat detayı dikkat çekiyor. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan, kaçakçılık, aranan şahıslar, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütleri operasyonlarında Yozgat’ta çok sayıda isim yakalandı. Asayiş olayları ile zirvede yer alan Yozgat’ın, Narkogüç, Kafes, Mercek, Çember ve Kıskaç Operasyonlarda da ana aktörler arasında yer alması dikkat çekti.