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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan Miraç Kandili dolayısıyla Kemoterapi Ünitesi, Diyaliz Ünitesi ve Fizik Tedavi Ünitesini ziyaret etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve hastane idari ekibi ile gerçekleştirilen ziyarette hasta, hasta yakını ve personellerin Miraç Kandil’ini kutladı.

Başhekim Uz. Dr. Kozan yaptığı açıklamada, “Özü insana hizmet etmek ve hayat kurtarmak olan bu saygın ve kutsal mesleğin tüm çalışanlarının ve tüm İslam âleminin kandilini kutlarım. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.