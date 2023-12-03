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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Yozgat dahil 81 ilde 123 birimle Engelli İş Koçluğu hizmeti verildiği açıklandı.

Türkiye İş Kurumu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “2002 yılından bu yana 463 bin 270 engelinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. 2012’den bugüne kadar 65 bin 40 engelli vatandaş kurs ve programlardan yararlandırıldı. İŞKUR’dan engelli girişimcilere 15 bir liraya kadar kendi işini kurma hibe desteği sağlanıyor. 2014 yılından bu yana 3 bin 535 engelli girişimcilere 174 milyon 633 bin lira hibe desteği verildi. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2012 yılından bugüne kadar 1 milyon 206 bin 382 engelli bireyle, 2 milyon 476 bin 690 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Engelli iş koçluğu ile 81 ilde 123 birimde hizmet sunuluyor” İfadelerine yer verildi.