Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ramazanda beslenme ve sahurda dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirdi.

İftara kadar olan sürede günün verimli geçmesi için yeterli ve dengeli bir sahur öğünü oldukça önemli olduğunun altını çizen İl Müdürü Dr. Şahin, “Yine günün önemli bir öğünü olan kahvaltının yerini almalıdır. Sahura kalkmamak ya da sahurda sadece su içmek açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine; güne hazırlıksız başlanmasına, gün içinde halsiz ve isteksiz olunmasına neden olacaktır. Sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır” dedi.

“TÜKETİME DİKKAT”

Sahurda besleme konusunda bilgi veren Şahin şu ifadeleri kullandı; “Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler, çiğ sebze ve meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içinde açlık hissinin oluşmasını geciktirmek için midenin boşalma süresini uzatacak kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli kompleks karbonhidrat kaynaklarının tüketilmesi uygun olacaktır. Aşırı yağlı, tuzlu ağır yemeklerden ve hamur işlerinden uzak durulmalıdır.”