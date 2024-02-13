Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya'yı ziyaret etti.

Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Ali Gülden ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya bir süre sohbet etti.

Nazik ziyaretleri sebebiyle Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, İl Müftüsü Ali Gülden’e teşekkür ederken ev sahipliklerinden dolayı Müftü Ali Gülden, Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya'ya teşekkür etti.

KUR'AN KURSU ZİYARETİ

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursuna ziyaret gerçekleştirdi.

Gülden Kurs yöneticilerinden devam eden eğitim süreci hakkında bilgi aldıktan sonra Kur’an kursu bünyesindeki 4-6 yaş sınıflarını gezerek öğrencilerle ayrı ayrı ilgilendi.

Müftü Gülden, yetişkinler için başlatılan Arapça eğitim sınıfına giderek kursiyerler ile konuştu.

Gülden Kursu yönetici ve eğitim kadrosuna kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

AÇIK KAPI ŞUBE MÜDÜRÜNE ZİYARET

Müftü Ali Gülden Valilik Açık Kapı Şube Müdürü olarak Yozgat’a atanan Sami Çermik'e ziyarette bulundu.

Müftü Gülden yaptığı ziyarette Sami Çermik'e yeni görevlerinde başarılar dilerken, Valilik Açık Kapı Şube Müdürü Sami Çermik ziyaretleri sebebiyle Müftü Ali Gülden’e teşekkür etti.