25 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Kan bağışı kampanyası kan bağışı tırında 10.00-18.00 saatleri arasında kan bağışı yapılacak.

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, düzenli bağışçılar ile hayatında hiç kan vermemiş vatandaşları tırda beklediklerini söyledi.

Başkan İbiş, “Kan alımlarının 10.00 -18.00 saatleri arasında hafta sonları da dahil olarak yapılacak. Günlük ortalama 45-50 ünite kan alımı gerçekleştiriyoruz. Bu kampanyada bin ünite kan toplamayı hedefliyoruz" dedi.

İbiş, "Bağışlanan kanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Kan bağış tırımıza düzenli bağışçılarımızı hem de hayatında hiç kan vermemiş vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. Alpaslan Demir