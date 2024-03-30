Yarın seçime gidilecekken Yozgat’ta seçim heyecanı atmosferi oluştu. Yozgat merkezde toplamda 18 aday yarışacak.

Yozgat belediye başkan adayları şu şekilde;

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül, Bağımsız Yozgat Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz, Zafer Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Kemal Masarifoğlu, Saadet Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Ziya Koçak, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, Millet Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Miraç Dengiz, Demokratik Sol Parti Yozgat Belediye Başkanı Adayı Zehra Atakan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Merve Eylül Bütün, Halkın Kurtuluş Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Erol Kıyak, Türkiye Komünist Hareketi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Semih Güldalı, Bağımsız Türkiye Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Beyzanur Konuk, Yeni Türkiye Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Selahattin Yüksel, Hür Dava Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Ramazan Zorlu, Hak ve Özgürlükler Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Feyzi Kaplan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yozgat Belediye Başkanı Adayı Celal Köse olarak açıklandı.