Yapılan analize göre, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Yozgat, Avrupa şehirleri arasında Sırbistan sınırları içerisinde yer alan ve önemli bir tarım merkezi olan Novi Sad'e benzetiliyor. Yozgat'ın bu benzerliği, coğrafi özellikler ve tarımsal etkinlikler açısından gözlemleniyor.

Dünya çapında ise Yozgat, Rusya'nın Merkez Rusya Federal Bölgesi'nde bulunan ve Kursk Oblastı'nın merkezi olan Kursk şehrine benzetiliyor. Kursk, Rusya Federasyonu'nun Avrupa kısmının batısında yer alır ve ılıman karasal iklimi ile bilinir.

Yapay Zeka'nın bu ilginç analizi sadece Yozgat ile sınırlı değil. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, Avrupa'da Roma'ya ve Dünya'da ise İtalya'nın başkenti Roma'ya benzetildi. Başkent Ankara, Dünya'da ABD'nin başkenti Washington DC'ye ve Avrupa'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye benzetildi. İzmir Avrupa'da Barselona'ya, Dünya'da ise Valparaiso'ya benzetildi. Ayrıca Bursa Avrupa'da Grenoble'e ve Dünya'da Kahire'ye benzetildi.

NOVİ SAD NASIL BİR ŞEHİR?

Novi Sad Sırbistan'ın kuzeyinde, Voyvodina'nın merkezi olan şehirdir. Novi Sad, ayrıca Voyvodina Hükûmeti'ne ve İl Genel Meclisi'ne ev sahipliği yapmaktadır. 2011 sayımına göre, Novi Sad belediye alanında nüfus, 231 bin 798 Ortodoks Hristiyan, 24 bin 843 Katolik, 9 bin 428 Protestan, 2 bin 542 Müslüman, 129 Yahudi ve diğerleri şeklindedir.

1526 ila 1687 yılları arasında Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Novi Sad, sonraki dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı bir şehirdi. Bu yüzden Novi Sad'ın ana meydanındaki binalar ve sokakları neoklasik mimariye aittir.

Novi Sad, Voyvodina'nın ekonomik merkezidir ve Sırbistan'ın en verimli tarım bölgesidir. Şehir aynı zamanda Sırbistan ve eski Yugoslavya'nın en büyük ekonomik ve kültürel merkezlerinden biridir. Novi Sad her zaman Yugoslavya içinde görece gelişmiş bir kent olmuştur. 1981 yılında kişi başına düşen GSYİH oranı Yugoslav ortalamasının yüzde 172'si idi. 2001 yılından bu yana Novi Sad güçlü bir şekilde büyüdü. Devletin ve toplumun iktisadi teşebbüslerinin yanı sıra, güçlü bir özel teşvik, özelleştirme süreçleri ve özel sermayeli şirketlerin payı artmış ve küçük - orta ölçekli işletmeler kentin ekonomik kalkınmasına hakim olmuştur.

KURSK NASIL BİR ŞEHİR?

Kursk, Rusya'nın Merkez Rusya Federal Bölgesi'nde yer alan Kursk Oblastı'nın merkezi olan bir şehirdir. Şehrin 409 bin 450 civarındadır. (Melike Aslı Arslan)